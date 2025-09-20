Portes ouvertes du Palais de Justice Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Portes ouvertes du Palais de Justice Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes du Palais de Justice

Cherbourg-Octeville 15 rue des tribunaux Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le tribunal judiciaire de Cherbourg ouvre ses portes venez découvrir le palais de justice et son histoire, les métiers et les symboles de la justice. .

Cherbourg-Octeville 15 rue des tribunaux Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 01 97 35 cecile.leroy@justice.fr

English : Portes ouvertes du Palais de Justice

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes du Palais de Justice Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin