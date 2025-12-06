PORTES OUVERTES DU PECH MENEL Saint-Chinian
D37 E Saint-Chinian Hérault
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Les raisons de venir à Pech Menel
– un domaine familial authentique en Cru Saint-Chinian
– un très beau terroir en plein coeur de la garrigue
– une exceptionnelle verticale vin passion
– une jolie gamme de vins plaisir
– un domaine en agriculture biologique
– un excellent rapport qualité/prix
– des vins connus et reconnus
Portes ouvertes de Pech Menel
C’est l’occasion de nous rendre visite et de goûter à nos nouveaux millésimes… de choisir des cadeaux de Noël qui font plaisir et de vous faire plaisir… Des offres vous attendent.
-petite restauration à l’assiette, brunch vigneron le dimanche
Pour avoir l’esprit tranquille
– réservation sur le site pechmenel.com
– porte verre et crachoir individuels, une entrée/ une sortie
– et le sourire.
Programme
-dégustation de la Verticale Château Pech Menel à partir du millésime 1999
– dégustation de toutes les cuvées
– offres de Noël
– possibilité de découverte libre du Domaine avec indices à trouver (chaussures de marche, VTT…) .
D37 E Saint-Chinian 34310 Hérault Occitanie +33 6 07 96 50 01 pech-menel@wanadoo.fr
English :
Reasons to come to Pech Menel
– an authentic family estate in Cru Saint-Chinian
– a beautiful terroir in the heart of the garrigue
– an exceptional vertical vin passion
– an attractive range of pleasure wines
– an organic estate
– excellent value for money
– well-known and recognized wines
German :
Gründe, nach Pech Menel zu kommen
– ein authentisches Familiengut in Cru Saint-Chinian
– ein sehr schönes Terroir inmitten der Garrigue
– eine außergewöhnliche Vertikale Vin Passion
– eine hübsche Palette an Genussweinen
– ein biologisch bewirtschaftetes Weingut
– ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
– bekannte und anerkannte Weine
Italiano :
Motivi per venire a Pech Menel
– un’autentica tenuta familiare nel Cru Saint-Chinian
– un bellissimo terroir nel cuore della gariga
– un’eccezionale verticale vin passion
– un’interessante gamma di vini per il piacere
– una tenuta biologica
– un eccellente rapporto qualità-prezzo
– vini rinomati e riconosciuti
Espanol :
Razones para venir a Pech Menel
– una auténtica propiedad familiar en Cru Saint-Chinian
– un hermoso terruño en el corazón de la garriga
– una pasión vertical vin excepcional
– una atractiva gama de vinos de placer
– un viñedo ecológico
– una excelente relación calidad-precio
– vinos conocidos y reconocidos
