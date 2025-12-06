PORTES OUVERTES DU PECH MENEL Saint-Chinian

PORTES OUVERTES DU PECH MENEL

D37 E Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Les raisons de venir à Pech Menel

– un domaine familial authentique en Cru Saint-Chinian

– un très beau terroir en plein coeur de la garrigue

– une exceptionnelle verticale vin passion

– une jolie gamme de vins plaisir

– un domaine en agriculture biologique

– un excellent rapport qualité/prix

– des vins connus et reconnus

Portes ouvertes de Pech Menel

C’est l’occasion de nous rendre visite et de goûter à nos nouveaux millésimes… de choisir des cadeaux de Noël qui font plaisir et de vous faire plaisir… Des offres vous attendent.

-petite restauration à l’assiette, brunch vigneron le dimanche

Pour avoir l’esprit tranquille

– réservation sur le site pechmenel.com

– porte verre et crachoir individuels, une entrée/ une sortie

– et le sourire.

Programme

-dégustation de la Verticale Château Pech Menel à partir du millésime 1999

– dégustation de toutes les cuvées

– offres de Noël

– possibilité de découverte libre du Domaine avec indices à trouver (chaussures de marche, VTT…) .

D37 E Saint-Chinian 34310 Hérault Occitanie +33 6 07 96 50 01 pech-menel@wanadoo.fr

English :

Reasons to come to Pech Menel

– an authentic family estate in Cru Saint-Chinian

– a beautiful terroir in the heart of the garrigue

– an exceptional vertical vin passion

– an attractive range of pleasure wines

– an organic estate

– excellent value for money

– well-known and recognized wines

German :

Gründe, nach Pech Menel zu kommen

– ein authentisches Familiengut in Cru Saint-Chinian

– ein sehr schönes Terroir inmitten der Garrigue

– eine außergewöhnliche Vertikale Vin Passion

– eine hübsche Palette an Genussweinen

– ein biologisch bewirtschaftetes Weingut

– ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

– bekannte und anerkannte Weine

Italiano :

Motivi per venire a Pech Menel

– un’autentica tenuta familiare nel Cru Saint-Chinian

– un bellissimo terroir nel cuore della gariga

– un’eccezionale verticale vin passion

– un’interessante gamma di vini per il piacere

– una tenuta biologica

– un eccellente rapporto qualità-prezzo

– vini rinomati e riconosciuti

Espanol :

Razones para venir a Pech Menel

– una auténtica propiedad familiar en Cru Saint-Chinian

– un hermoso terruño en el corazón de la garriga

– una pasión vertical vin excepcional

– una atractiva gama de vinos de placer

– un viñedo ecológico

– una excelente relación calidad-precio

– vinos conocidos y reconocidos

L’événement PORTES OUVERTES DU PECH MENEL Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-11-19 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN