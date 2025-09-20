Portes ouvertes du Pôle associatif de Vergy Pôle Associatif Saint-Dizier

Portes ouvertes du Pôle associatif de Vergy Samedi 20 septembre, 10h00 Pôle Associatif Haute-Marne

Entrée libre

Le Pôle associatif de Vergy ouvre ses portes le samedi 20 septembre 2025, de 10h à 18h, au 14 rue de Vergy à Saint-Dizier.

Organisée par la Ville de Saint-Dizier et les associations locales, cette journée festive permet de découvrir la richesse du tissu associatif local.

Au programme : initiations (bridge, boxe, twirling bâton, billard, yoga, poterie, dessin et arts plastiques), démonstrations de danse et de musique, jeux et animations avec la ludothèque, exposition sur l’histoire de la boxe, ainsi qu’un hommage à Serge Chrétiennot et Roger Michelot.

Un rendez-vous convivial pour échanger, découvrir et s’impliquer dans la vie associative.

Pôle Associatif 14 rue de Vergy, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 59 15 »}, {« type »: « email », « value »: « vieassociative@mairie-saintdizier.fr »}]

