Portes ouvertes du pôle formation Adour de Lanne Pôle Formation Adour, zone pyrène aéropôle, 65380 Lanne Lanne

Portes ouvertes du pôle formation Adour de Lanne Samedi 6 décembre, 09h00 Pôle Formation Adour, zone pyrène aéropôle, 65380 Lanne Hautes-Pyrénées

Les 4 sites du Pôle Formation Adour (Lanne, Lacq, Assat, Tarnos) ouvriront leurs portes au public en recherche d’une formation en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation).

L’occasion de s’informer sur les métiers de l’industrie et de découvrir les plateaux techniques.

Pôle Formation Adour, zone pyrène aéropôle, 65380 Lanne 65380 lanne Lanne 65380 Hautes-Pyrénées Occitanie

Venez découvrir notre pôle lors de nos portes ouvertes le 6 décembre 2025 !