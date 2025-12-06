Portes ouvertes du Pôle Formation Adour – site de Lanne Pôle Formation Adour, zone pyrène aéropôle, 65380 Lanne Lanne

Portes ouvertes du Pôle Formation Adour – site de Lanne Samedi 6 décembre, 09h00 Pôle Formation Adour, zone pyrène aéropôle, 65380 Lanne Hautes-Pyrénées

L’occasion pour les scolaires, parents, salariés, demandeurs d’emploi de s’informer sur les métiers de l’industrie et de découvrir les formations en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Des formations diplômantes sont proposées sur tout le territoire de l’Adour : CAP, Bac Pro, Titre Pro, BTS, Bachelor, Licence Pro, Diplôme d’ingénieur, dans les filières techniques.

Pour découvrir nos centres de formation dans l’industrie, retrouvez nos équipes de professionnels sur l’un de nos 4 sites innovants près de chez vous : Assat (64), Lacq (64), Lanne (65) ou Tarnos (40).

