Portes Ouvertes du Printemps Pépinières Soubiran Casseneuil jeudi 16 avril 2026.
Gratuit
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-18
Au programme (sur inscription)
– 4 ateliers Taille, confection de bouquets de jardin, vannerie, orchidées.
– 4 initiations Qi Gong, Pilates, Stretching, trampoline.
– Un concert le samedi à 15h Gil Vorburger et sa guitare, musicien virtuose.
– Tombola gratuite
– Exposants et restauration.
Pépinières Soubiran 100 Chemin des Fleurs Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 21 04 pepinieres-soubiran@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes Ouvertes du Printemps
Program (registration required):
– 4 workshops: Pruning, making garden bouquets, basketry, orchids.
– 4 initiations: Qi Gong, Pilates, Stretching, trampoline.
– A concert on Saturday at 3pm: Gil Vorburger and his guitar, virtuoso musician.
– Free raffle
– Exhibitors and catering.
L’événement Portes Ouvertes du Printemps Casseneuil a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Villeneuve Vallée du Lot