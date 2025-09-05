Portes ouvertes du Quartier 9 (Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze) Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Rennes
Portes ouvertes sur votre quartier
**Vendredi 5 septembre 2025**
**de 16h à 23h30**
CPB Cleunay – 2 Boulevard de la Guérinais
Maison des Familles – 2 allée Joseph Gémain
Direction Quartiers Ouest – 39 rue Jules Lallemand
Antipode – 75 avenue Jules Maniez
Au programme, de nombreuses activités à découvrir pour tous les âges :
### _**CERCLE PAUL BERT CLEUNAY**_
_**(16h-19h30)**_
⚽️ Sport :
Football
Tennis
Multisports
Badminton (12-15 ans)
Sport de la forme
Éveil sportif et parentalité
Loisirs & Culture :
Échecs (5-12 ans)
BD (à partir de 14 ans)
Numérique (8-11 ans)
Accueil de loisirs du mercredi (6-13 ans)
Accompagnement à la scolarité
Multimédia et informatique pour adultes
### _**MAISON DES FAMILLES**_
_**(16h-19h30)**_
Atelier Bois
Couture
Jeux
Loisirs créatifs
Randonnée
### _**ANTIPODE**_
_**(18h30-23h)**_
_**Au programme :**_
_**18h30 à 20h00**_ – L’Agora & Bibliothèque : Portes ouvertes, informations et inscriptions
_**18h30 à 20h30**_ – Le Club : Visites des lieux
_**19h00 à 20h00**_ – Le Forum : Réunion d’information et inscriptions pour devenir bénévole
_**20h45 à 22h30**_ – Parc de l’Antipode :
Ciné-concert « Le Roi et l’Oiseau » par Chapelier Fou, accompagné de courts-métrages réalisés dans les ateliers du cinéma d’animation (Tout public, à partir de 6 ans)
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer _**la Direction de Quartiers Ouest**_, **(15h-17h)** de découvrir ses missions et, pour ceux qui le souhaitent, de créer leur **carte Sortir !** lors de la permanence du CCAS.
**Samedi 6 septembre 2025**
**de 9h30 à 12h30**
Maison Héloïse – 13 rue de Redon
### _**MAISON HELOÏSE**_
Atelier Bois
Couture
Jeux
Loisirs créatifs
Randonnée
Un week-end pour découvrir, s’inscrire, s’engager
Que vous soyez passionné de sport, de culture, de loisirs créatifs ou que vous cherchiez des activités pour vos enfants, ces journées portes ouvertes sont l’occasion parfaite de rencontrer les équipes, tester des ateliers, et vous inscrire aux activités de la saison 2025-2026.
**Rendez-vous dans votre quartier !**
**Entrée libre – Ouvert à toutes et à tous.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-05T16:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-06T12:30:00.000+02:00
Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze 39 rue jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine