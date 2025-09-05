Portes ouvertes du Quartier 9 (Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze) Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Rennes

Portes ouvertes sur votre quartier

**Vendredi 5 septembre 2025**

**de 16h à 23h30**

CPB Cleunay – 2 Boulevard de la Guérinais

Maison des Familles – 2 allée Joseph Gémain

Direction Quartiers Ouest – 39 rue Jules Lallemand

Antipode – 75 avenue Jules Maniez

Au programme, de nombreuses activités à découvrir pour tous les âges :

### _**CERCLE PAUL BERT CLEUNAY**_

_**(16h-19h30)**_

⚽️ Sport :

Football

Tennis

Multisports

Badminton (12-15 ans)

Sport de la forme

Éveil sportif et parentalité

Loisirs & Culture :

Échecs (5-12 ans)

BD (à partir de 14 ans)

Numérique (8-11 ans)

Accueil de loisirs du mercredi (6-13 ans)

Accompagnement à la scolarité

Multimédia et informatique pour adultes

### _**MAISON DES FAMILLES**_

_**(16h-19h30)**_

Atelier Bois

Couture

Jeux

Loisirs créatifs

Randonnée

### _**ANTIPODE**_

_**(18h30-23h)**_

_**Au programme :**_

_**18h30 à 20h00**_ – L’Agora & Bibliothèque : Portes ouvertes, informations et inscriptions

_**18h30 à 20h30**_ – Le Club : Visites des lieux

_**19h00 à 20h00**_ – Le Forum : Réunion d’information et inscriptions pour devenir bénévole

_**20h45 à 22h30**_ – Parc de l’Antipode :

Ciné-concert « Le Roi et l’Oiseau » par Chapelier Fou, accompagné de courts-métrages réalisés dans les ateliers du cinéma d’animation (Tout public, à partir de 6 ans)

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer _**la Direction de Quartiers Ouest**_, **(15h-17h)** de découvrir ses missions et, pour ceux qui le souhaitent, de créer leur **carte Sortir !** lors de la permanence du CCAS.

**Samedi 6 septembre 2025**

**de 9h30 à 12h30**

Maison Héloïse – 13 rue de Redon

### _**MAISON HELOÏSE**_

Atelier Bois

Couture

Jeux

Loisirs créatifs

Randonnée

Un week-end pour découvrir, s’inscrire, s’engager

Que vous soyez passionné de sport, de culture, de loisirs créatifs ou que vous cherchiez des activités pour vos enfants, ces journées portes ouvertes sont l’occasion parfaite de rencontrer les équipes, tester des ateliers, et vous inscrire aux activités de la saison 2025-2026.

**Rendez-vous dans votre quartier !**

**Entrée libre – Ouvert à toutes et à tous.**

Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze 39 rue jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine