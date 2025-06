Portes ouvertes du quartier des arts Touques 5 juillet 2025 11:00

Calvados

Portes ouvertes du quartier des arts Quartier des Arts Touques Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 11:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-05

Un week-end à la découverte de la création artistique à Touques.

Le temps d’un week-end, les 5 et 6 juillet 2025 de 11h à 18h, le Quartier des Arts de Touques (Place Saint-Pierre) invite le public à une immersion dans l’univers de la création.

Un lieu vivant dédié à l’art.

Ancien quartier réhabilité, le Quartier des Arts de Touques est aujourd’hui un véritable pôle de création et de diffusion artistique, rassemblant une diversité d’artistes et d’artisans d’art. Ces Journées Portes Ouvertes sont l’occasion de flâner entre les ateliers, et de dialoguer avec les créateurs qui font vivre la scène artistique locale.

Les ateliers d’artistes installés dans ce quartier emblématique accueilleront petits et grands pour deux journées riches en rencontres, échanges, découvertes et créations.

Cette initiative permet au grand public de rencontrer les artistes dans leur environnement de travail, de découvrir leurs techniques, parfois de s’y initier, d’imaginer leurs sources d’inspiration, et de mieux comprendre la diversité des pratiques artistiques présentes à Touques.

Programme :

→ Ouverture des ateliers en accès libre de 11h à 18h

→ Rencontres avec les artistes peintres, sculpteurs, céramiste, graveur, potier, tourneur sur bois, mosaïste, plasticienne et brodeuse.

→ Samedi 5 juillet à la Galerie des Créateurs :

16h30 Démonstration de dentelle à la fourche par Sophie Tekieli

18h Vernissage de la nouvelle exposition de l’été « Bleu infiniment »

→ Samedi et dimanche de 11h à 15h

Réalisation de coiffes traditionnelles normandes par Daniella Chapelle

→ Samedi et dimanche de 15h à 17h :

Sculpture d’après modèle par Irina Shark

→ Tout le week-end :

Réalisation d’une oeuvre monumentale par David Guzman

Réalisation d’une oeuvre sur panneau de bois 200x130cm acrylique et posca par Tamazh avec la participation des visiteurs

Quartier des Arts

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Portes ouvertes du quartier des arts

A weekend to discover artistic creation in Touques.

For one weekend, July 5 and 6, 2025, from 11am to 6pm, the Quartier des Arts de Touques (Place Saint-Pierre) invites the public to immerse themselves in the world of artistic creation.

A lively place dedicated to art.

The Quartier des Arts de Touques is a former district that has been rehabilitated and is now a hub for artistic creation and distribution, bringing together a wide range of artists and craftspeople. These Open Days are an opportunity to stroll through the workshops and talk to the creators who bring the local art scene to life.

The artists’ studios in this emblematic district will welcome young and old alike for two days rich in encounters, exchanges, discoveries and creations.

This initiative gives the general public the chance to meet the artists in their working environment, to discover their techniques, sometimes to learn about them, to imagine their sources of inspiration, and to better understand the diversity of artistic practices present in Touques.

Program :

??? Studios open to the public from 11am to 6pm

?? Meet the artists: painters, sculptors, ceramists, engravers, potters, woodturners, mosaicists, plastic artists and embroiderers.

? Saturday, July 5 at the Galerie des Créateurs :

4:30pm: Fork lace demonstration by Sophie Tekieli

6pm: Opening of the new summer exhibition « Bleu infiniment »

? Saturday and Sunday from 11am to 3pm:

Traditional Norman headdresses by Daniella Chapelle

? Saturday and Sunday, 3pm to 5pm:

Model sculpture by Irina Shark

? All weekend:

Creation of a monumental work by David Guzman

Creation of a work on wood panel 200x130cm acrylic and posca by Tamazh with the participation of visitors

German : Portes ouvertes du quartier des arts

Ein Wochenende zur Entdeckung des künstlerischen Schaffens in Touques.

Ein Wochenende lang, am 5. und 6. Juli 2025 von 11 bis 18 Uhr, lädt das Quartier des Arts in Touques (Place Saint-Pierre) die Öffentlichkeit dazu ein, in die Welt des künstlerischen Schaffens einzutauchen.

Ein lebendiger Ort, der der Kunst gewidmet ist.

Das Quartier des Arts de Touques, ein altes, saniertes Viertel, ist heute ein echtes Zentrum für die Schaffung und Verbreitung von Kunst, in dem eine Vielzahl von Künstlern und Kunsthandwerkern zusammenkommen. Die Tage der offenen Tür bieten die Gelegenheit, durch die Ateliers zu schlendern und mit den Künstlern, die die lokale Kunstszene am Leben erhalten, ins Gespräch zu kommen.

Die Künstlerateliers in diesem emblematischen Viertel empfangen Groß und Klein für zwei Tage, die reich an Begegnungen, Austausch, Entdeckungen und Kreationen sind.

Diese Initiative ermöglicht es der breiten Öffentlichkeit, Künstler in ihrem Arbeitsumfeld zu treffen, ihre Techniken zu entdecken und manchmal auch selbst zu erlernen, sich ihre Inspirationsquellen vorzustellen und die Vielfalt der in Touques vertretenen Kunstpraktiken besser zu verstehen.

Programm :

??? Öffnung der Ateliers mit freiem Zugang von 11 bis 18 Uhr

?? Treffen mit Malern, Bildhauern, Keramikerinnen, Graveuren, Töpfern, Holzdrechslern, Mosaikkünstlern, Plastikern und Stickerinnen.

? Samstag, 5. Juli in der Galerie des Créateurs :

16.30 Uhr: Vorführung von Gabelspitzen durch Sophie Tekieli

18:00 Uhr: Vernissage der neuen Sommerausstellung « Bleu infiniment »

? Samstag und Sonntag von 11 bis 15 Uhr :

Anfertigung traditioneller normannischer Kopfbedeckungen durch Daniella Chapelle

? Samstag und Sonntag von 15:00 bis 17:00 Uhr :

Bildhauerei nach Modell von Irina Shark

? Das ganze Wochenende :

Anfertigung eines monumentalen Kunstwerks durch David Guzman?

Realisierung eines Werkes auf Holzplatte 200x130cm Acryl und Posca durch Tamazh mit Beteiligung der Besucher

Italiano :

Un fine settimana alla scoperta della creazione artistica a Touques.

Per un fine settimana, il 5 e 6 luglio 2025 dalle 11 alle 18, il Quartier des Arts di Touques (Place Saint-Pierre) invita il pubblico a immergersi nel mondo della creazione artistica.

Un luogo vivace dedicato all’arte.

Il Quartier des Arts di Touques è un ex quartiere che è stato riabilitato ed è ora un centro di creazione e diffusione artistica, che riunisce un’ampia gamma di artisti e artigiani. Questi Open Days sono un’occasione per girare tra gli atelier e parlare con gli artisti che mantengono viva la scena artistica locale.

Gli studi degli artisti di questo quartiere emblematico accoglieranno giovani e meno giovani per due giorni di incontri, scambi, scoperte e creazioni.

Questa iniziativa è un’occasione per il grande pubblico di incontrare gli artisti nel loro ambiente di lavoro, di scoprire le loro tecniche, a volte di conoscerli, di immaginare le loro fonti di ispirazione e di comprendere meglio la diversità delle pratiche artistiche presenti a Touques.

Programma :

??? Studi aperti al pubblico dalle 11.00 alle 18.00

?? Incontri con pittori, scultori, ceramisti, incisori, vasai, tornitori, mosaicisti, artisti visivi e ricamatori.

? Sabato 5 luglio alla Galerie des Créateurs :

ore 16.30: dimostrazione di merletto a forcella da parte di Sophie Tekieli

ore 18.00: inaugurazione della nuova mostra estiva « Bleu infiniment »

? Sabato e domenica dalle 11.00 alle 15.00:

Creazione di copricapi tradizionali normanni da parte di Daniella Chapelle

? Sabato e domenica dalle 15.00 alle 17.00 :

Scultura da un modello di Irina Shark

? Tutto il fine settimana:

Creazione di un’opera monumentale di David Guzman

Creazione di un’opera su pannello di legno 200x130cm in acrilico e posca da parte di Tamazh con la partecipazione dei visitatori

Espanol :

Un fin de semana para descubrir la creación artística en Touques.

Durante un fin de semana, los días 5 y 6 de julio de 2025, de 11.00 a 18.00 horas, el Quartier des Arts de Touques (Place Saint-Pierre) invita al público a sumergirse en el mundo de la creación artística.

Un lugar lleno de vida dedicado al arte.

El Quartier des Arts de Touques es un antiguo barrio rehabilitado que se ha convertido en un centro de creación y difusión artística que reúne a un amplio abanico de artistas y artesanos. Estas Jornadas de Puertas Abiertas son una oportunidad para pasear por los estudios y hablar con los artistas que mantienen viva la escena artística local.

Los talleres de los artistas de este emblemático barrio acogerán a grandes y pequeños durante dos días de encuentros, intercambios, descubrimientos y creaciones.

Esta iniciativa es una oportunidad para el público en general de conocer a los artistas en su entorno de trabajo, descubrir sus técnicas, a veces aprender sobre ellos, imaginar sus fuentes de inspiración y comprender mejor la diversidad de prácticas artísticas presentes en Touques.

Programa :

??? Estudios abiertos al público de 11h a 18h

?? Encuentros con pintores, escultores, ceramistas, grabadores, alfareros, torneros, mosaiquistas, artistas plásticos y bordadores.

? Sábado 5 de julio en la Galerie des Créateurs :

16.30 h: demostración de encaje de horquilla por Sophie Tekieli

18.00 h: Inauguración de la nueva exposición de verano « Bleu infiniment »

? Sábado y domingo de 11:00 a 15:00 h :

Creación de tocados tradicionales normandos por Daniella Chapelle

? Sábado y domingo de 15h a 17h :

Escultura a partir de un modelo por Irina Shark

? Todo el fin de semana:

Creación de una obra monumental por David Guzman

Creación de una obra sobre panel de madera 200x130cm acrílico y posca por Tamazh con la participación de los visitantes

