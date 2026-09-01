Portes ouvertes du RexHôtel TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Portes ouvertes du RexHôtel

TARBES 10 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

« Je suis tarbais mais je n’ai jamais osé entrer » !

Et si justement vous profitiez des journées européennes du Patrimoine pour le visiter ENFIN ?

Bienvenue au RexHôtel, notre hôtel *** en plein centre-ville de Tarbes !

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TARBES 10 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 54 44 30 commercial@lerexhotel.com

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English :

« I’m from Tarbes, but I’ve never dared to go in! »

Why not take advantage of European Heritage Days to FINALLY visit it?

Welcome to the RexHôtel, our 3-star hotel right in the heart of downtown Tarbes!

L’événement Portes ouvertes du RexHôtel Tarbes a été mis à jour le 2026-09-02 par OT de Tarbes|CDT65