Portes ouvertes du RexHôtel TARBES Tarbes
samedi 19 septembre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Portes ouvertes du RexHôtel
TARBES 10 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
« Je suis tarbais mais je n’ai jamais osé entrer » !
Et si justement vous profitiez des journées européennes du Patrimoine pour le visiter ENFIN ?
Bienvenue au RexHôtel, notre hôtel *** en plein centre-ville de Tarbes !
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TARBES 10 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 54 44 30 commercial@lerexhotel.com
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English :
« I’m from Tarbes, but I’ve never dared to go in! »
Why not take advantage of European Heritage Days to FINALLY visit it?
Welcome to the RexHôtel, our 3-star hotel right in the heart of downtown Tarbes!
L’événement Portes ouvertes du RexHôtel Tarbes a été mis à jour le 2026-09-02 par OT de Tarbes|CDT65
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