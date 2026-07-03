Informations pratiques

Louvigné-du-Désert

Portes ouvertes du rucher associatif

36 Impasse du Clos Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Ce dimanche 23 août, venez découvrir le rucher associatif !

Au programme visite du rucher et découverte du monde des abeilles dégustation et vente de miel présence d’alpaga buvette avec boissons fraîches.

Participez également aux deux tirages au sort, avec un nichoir ou un pot de miel à gagner !

Le long de la voie verte, derrière l’entreprise Nutréa .

36 Impasse du Clos Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Portes ouvertes du rucher associatif Louvigné-du-Désert a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES