Portes ouvertes du temple JEP Temple Sommières

Temple Place du temple Sommières Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Venez découvrir le temple de Sommières, qui vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Temple Place du temple Sommières 30250 Gard Occitanie +33 4 66 51 19 71 patrimoine@sommieres.fr

English :

Come and discover the Sommières temple, which opens its doors to you on the occasion of the European Heritage Days.

German :

Entdecken Sie den Tempel von Sommières, der anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes seine Türen für Sie öffnet.

Italiano :

Venite a scoprire il tempio di Sommières, che vi apre le porte in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Venga a descubrir el templo de Sommières, que le abre sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement Portes ouvertes du temple JEP Sommières a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Sommières