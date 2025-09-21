Portes ouvertes du temple JEP Temple Sommières
Portes ouvertes du temple JEP Temple Sommières dimanche 21 septembre 2025.
Portes ouvertes du temple JEP
Temple Place du temple Sommières Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez découvrir le temple de Sommières, qui vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Temple Place du temple Sommières 30250 Gard Occitanie +33 4 66 51 19 71 patrimoine@sommieres.fr
English :
Come and discover the Sommières temple, which opens its doors to you on the occasion of the European Heritage Days.
German :
Entdecken Sie den Tempel von Sommières, der anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes seine Türen für Sie öffnet.
Italiano :
Venite a scoprire il tempio di Sommières, che vi apre le porte in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Venga a descubrir el templo de Sommières, que le abre sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
L’événement Portes ouvertes du temple JEP Sommières a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Sommières