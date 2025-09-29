Portes ouvertes du tiers-lieu du Chalutier Le Chalutier La Baume-d’Hostun

Portes ouvertes du tiers-lieu du Chalutier Le Chalutier La Baume-d’Hostun lundi 29 septembre 2025.

Portes ouvertes du tiers-lieu du Chalutier

Le Chalutier 301 côte Simond La Baume-d’Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-09-29

Avis à toutes les âmes curieuses Le Chalutier vous invite à embarquer pour une semaine pleine de surprises !

.

Le Chalutier 301 côte Simond La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@lechalutier.org

English :

Calling all curious souls: Le Chalutier invites you to come aboard for a week full of surprises!

German :

Hinweis für alle neugierigen Seelen: Le Chalutier lädt Sie ein, an Bord zu gehen und eine Woche voller Überraschungen zu erleben!

Italiano :

Chiamate tutte le anime curiose: Le Chalutier vi invita a salire a bordo per una settimana piena di sorprese!

Espanol :

Le Chalutier le invita a embarcarse en una semana llena de sorpresas

L’événement Portes ouvertes du tiers-lieu du Chalutier La Baume-d’Hostun a été mis à jour le 2025-09-05 par Valence Romans Tourisme