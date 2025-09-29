Portes ouvertes du tiers-lieu du Chalutier Le Chalutier La Baume-d’Hostun
Portes ouvertes du tiers-lieu du Chalutier Le Chalutier La Baume-d’Hostun lundi 29 septembre 2025.
Portes ouvertes du tiers-lieu du Chalutier
Le Chalutier 301 côte Simond La Baume-d’Hostun Drôme
Début : 2025-09-29 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-09-29
Avis à toutes les âmes curieuses Le Chalutier vous invite à embarquer pour une semaine pleine de surprises !
Le Chalutier 301 côte Simond La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@lechalutier.org
English :
Calling all curious souls: Le Chalutier invites you to come aboard for a week full of surprises!
German :
Hinweis für alle neugierigen Seelen: Le Chalutier lädt Sie ein, an Bord zu gehen und eine Woche voller Überraschungen zu erleben!
Italiano :
Chiamate tutte le anime curiose: Le Chalutier vi invita a salire a bordo per una settimana piena di sorprese!
Espanol :
Le Chalutier le invita a embarcarse en una semana llena de sorpresas
