Portes ouvertes du Tiers-Lieu Épices et tout Epices et tout Saint-Molf

Epices et tout 1 rue de la cure Saint-Molf Loire-Atlantique

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Le tiers lieux Épices et tout a ouvert ses portes il y a 2 ans. Ce lieu prône les valeurs de partage, de lien social et de convivialité.

Son espace d’épicerie associative permet de proposer à l’achat des produits locaux, et de promouvoir une alimentation saine et de qualité. Les adhérents sont au coeur du projet et peuvent proposer des activités, des animations dans un échange de savoir-faire.

La journée du 4 octobre est une journée Portes ouvertes qui permet à tous de venir découvrir notre lieu et nos activités.

De 10h à 16h, les adhérents sont à votre disposition pour répondre à vos questions et pour éventuellement vous inscrire. .

Epices et tout 1 rue de la cure Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 36 23 48 repaicafepresquile@gmail.com

