Portes ouvertes du tiers lieu Saint-Loup-Lamairé jeudi 2 octobre 2025.

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

2025-10-02

2025-10-02

2025-10-02

Trois journées thématiques sont proposées pour découvrir, rencontrer et essayer les tiers-lieux près de chez-vous, avec le centre de ressources Médi@-tech et le Granit. Libre accès de vos tiers lieux les 2, 3 et 4 octobre, le jeudi 2 octobre, un temps de rencontre p’tit déj la création d’entreprise, facile ou compliquée ?, est proposé à 9 h 30 au Granit, par Vincent Vallée de la Chambre des Métiers et de l’artisanat, et une soirée apéritive Apéro Makers aura lieu le vendredi 3 octobre, à 18 h 30, à la découverte du Fablab en toute convivialité. Renseignements au préalable au 05 86 30 10 61 ou 05 49 63 60 07. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 60 07 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

