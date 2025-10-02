Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École » La Vieille École Bourgougnague

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

À l’occasion des journées portes ouvertes des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine, venez tester pendant les 3 jours le co-working à La Vieille École. Cet espace de travail partagé dans la salle de classe est équipé du WIFI, d’une imprimante, d’une machine à café et grignotage. Sur réservation. .

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 79 93 72 contact@la-vieille-ecole.fr

English : Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École »

On the occasion of the Nouvelle-Aquitaine Third-Party Open House, come and try out co-working at La Vieille École for 2 days. This shared workspace in the classroom is equipped with WIFI, a printer, a coffee machine and snacks. Reservations required.

German : Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École »

Anlässlich der Tage der offenen Tür der Drittorte in der Region Nouvelle-Aquitaine können Sie an den beiden Tagen das Co-Working in La Vieille École testen. Dieser gemeinsame Arbeitsbereich im Klassenzimmer ist mit WIFI, einem Drucker, einer Kaffeemaschine und Knabbereien ausgestattet. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Nell’ambito degli Open Days della Nouvelle-Aquitaine, venite a provare il co-working presso La Vieille École per 2 giorni. Questo spazio di lavoro condiviso nell’aula è dotato di WIFI, stampante, macchina del caffè e snack. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École »

En el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas a Terceros de Nouvelle-Aquitaine, venga a probar el co-working en La Vieille École durante 2 días. Este espacio de trabajo compartido en el aula está equipado con WIFI, impresora, cafetera y tentempiés. Reserva obligatoria.

