Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École » La Vieille École Bourgougnague
samedi 3 octobre 2026 · La Vieille École · Bourgougnague
Informations pratiques
Bourgougnague
Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École »
La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
À l’occasion de la journée portes ouvertes, venez nombreux au Tiers-lieu de La Vieille École. Vous pourrez y découvrir ce qu’est un tiers-lieu et tout ce qu’on y fait !
À l’occasion de la journée portes ouvertes, venez nombreux au Tiers-lieu de La Vieille École. Vous pourrez y découvrir ce qu’est un tiers-lieu et tout ce qu’on y fait ! .
La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34 contact@la-vieille-ecole.fr
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English : Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École »
On the occasion of the Nouvelle-Aquitaine Third-Party Open House, come and try out co-working at La Vieille École for 2 days. This shared workspace in the classroom is equipped with WIFI, a printer, a coffee machine and snacks. Reservations required.
L’événement Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École » Bourgougnague a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun
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