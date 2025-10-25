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Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École » La Vieille École Bourgougnague

samedi 3 octobre 2026 · La Vieille École · Bourgougnague

Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École » La Vieille École Bourgougnague

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
La Vieille École
Adresse
295 Route de Lauzun
Ville
47410 Bourgougnague
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Bourgougnague

Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École »

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

À l’occasion de la journée portes ouvertes, venez nombreux au Tiers-lieu de La Vieille École. Vous pourrez y découvrir ce qu’est un tiers-lieu et tout ce qu’on y fait !
À l’occasion de la journée portes ouvertes, venez nombreux au Tiers-lieu de La Vieille École. Vous pourrez y découvrir ce qu’est un tiers-lieu et tout ce qu’on y fait !   .

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34  contact@la-vieille-ecole.fr

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English : Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École »

On the occasion of the Nouvelle-Aquitaine Third-Party Open House, come and try out co-working at La Vieille École for 2 days. This shared workspace in the classroom is equipped with WIFI, a printer, a coffee machine and snacks. Reservations required.

L’événement Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École » Bourgougnague a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun

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