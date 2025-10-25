Informations pratiques

Bourgougnague

Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École »

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

À l’occasion de la journée portes ouvertes, venez nombreux au Tiers-lieu de La Vieille École. Vous pourrez y découvrir ce qu’est un tiers-lieu et tout ce qu’on y fait !

À l’occasion de la journée portes ouvertes, venez nombreux au Tiers-lieu de La Vieille École. Vous pourrez y découvrir ce qu’est un tiers-lieu et tout ce qu’on y fait ! .

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34 contact@la-vieille-ecole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École »

On the occasion of the Nouvelle-Aquitaine Third-Party Open House, come and try out co-working at La Vieille École for 2 days. This shared workspace in the classroom is equipped with WIFI, a printer, a coffee machine and snacks. Reservations required.

L’événement Portes ouvertes du Tiers lieux « la Vieille École » Bourgougnague a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun