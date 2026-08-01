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Portes ouvertes du Verger commun de Paimbu Proche du village de Paimbu Massérac

samedi 29 août 2026 · Proche du village de Paimbu · Massérac

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Proche du village de Paimbu
Adresse
Le réage des pièces vertes
Ville
44290 Massérac
Département
Loire-Atlantique
Tarif
0 0

Massérac

Portes ouvertes du Verger commun de Paimbu

Proche du village de Paimbu Le réage des pièces vertes Massérac Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

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Proche du village de Paimbu Le réage des pièces vertes Massérac 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire   contact@vergerdepaimbu.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes du Verger commun de Paimbu Massérac a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44

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