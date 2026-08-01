AGENDA · Massérac
Portes ouvertes du Verger commun de Paimbu Proche du village de Paimbu Massérac
samedi 29 août 2026 · Proche du village de Paimbu · Massérac
Informations pratiques
Massérac
Portes ouvertes du Verger commun de Paimbu
Proche du village de Paimbu Le réage des pièces vertes Massérac Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
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Proche du village de Paimbu Le réage des pièces vertes Massérac 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@vergerdepaimbu.fr
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English :
L’événement Portes ouvertes du Verger commun de Paimbu Massérac a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44
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