Informations pratiques

Chabris

Portes ouvertes du verger Schaeffer

Rue de l’Oratoire Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine l’association Les Jardins du Moulin vous propose des portes ouvertes du verger Schaeffer.Familles

Au programme démonstration de greffes de pommiers, exposition des tableaux de Jean-Claude Schaeffer, visites guidées et explications sur l’art de la conduite des arbres fruitiers, savoir-faore inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. .

Rue de l’Oratoire Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 56 06 93 lesjardinsdumoulin.chabris@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In celebration of European Heritage Days, the association Les Jardins du Moulin is hosting an open house at the Schaeffer orchard.

L’événement Portes ouvertes du verger Schaeffer Chabris a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Chabris Pays de Bazelle