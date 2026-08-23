UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chabris

Portes ouvertes du verger Schaeffer Chabris

samedi 19 septembre 2026 · Chabris

Portes ouvertes du verger Schaeffer Chabris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue de l'Oratoire
Ville
36210 Chabris
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Chabris

Portes ouvertes du verger Schaeffer

Rue de l’Oratoire Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine l’association Les Jardins du Moulin vous propose des portes ouvertes du verger Schaeffer.Familles
Au programme démonstration de greffes de pommiers, exposition des tableaux de Jean-Claude Schaeffer, visites guidées et explications sur l’art de la conduite des arbres fruitiers, savoir-faore inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.   .

Rue de l’Oratoire Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 56 06 93  lesjardinsdumoulin.chabris@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In celebration of European Heritage Days, the association Les Jardins du Moulin is hosting an open house at the Schaeffer orchard.

L’événement Portes ouvertes du verger Schaeffer Chabris a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Chabris Pays de Bazelle

À voir aussi à Chabris (Indre)