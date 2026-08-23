Portes ouvertes du verger Schaeffer Chabris
samedi 19 septembre 2026 · Chabris
Informations pratiques
Chabris
Portes ouvertes du verger Schaeffer
Rue de l’Oratoire Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées européennes du patrimoine l’association Les Jardins du Moulin vous propose des portes ouvertes du verger Schaeffer.Familles
Au programme démonstration de greffes de pommiers, exposition des tableaux de Jean-Claude Schaeffer, visites guidées et explications sur l’art de la conduite des arbres fruitiers, savoir-faore inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. .
Rue de l’Oratoire Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 56 06 93 lesjardinsdumoulin.chabris@gmail.com
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English :
In celebration of European Heritage Days, the association Les Jardins du Moulin is hosting an open house at the Schaeffer orchard.
L’événement Portes ouvertes du verger Schaeffer Chabris a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Chabris Pays de Bazelle
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