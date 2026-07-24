Portes ouvertes du Vignoble Guérinaud Mazerolles
samedi 1 août 2026 · Mazerolles
Informations pratiques
Mazerolles
Portes ouvertes du Vignoble Guérinaud
3 rue de l’Ôpitage Mazerolles Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Portes ouvertes au Domaine Guérinaud, Pineau des Charentes & Cognac. Découverte des produits du domaine et des producteurs invités. Repas À la bonne franquette avec pâtisserie maison, vins du château Les Pâquessur réservation.
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3 rue de l’Ôpitage Mazerolles 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 24 96 94 emmanuel.guerinaud@orange.fr
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English :
Open House at Domaine Guérinaud: Pineau des Charentes & Cognac. Discover the estate’s products and those of guest producers. A casual meal featuring homemade pastries and wines from Château Les Péquessur—reservations required.
L’événement Portes ouvertes du Vignoble Guérinaud Mazerolles a été mis à jour le 2026-07-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge