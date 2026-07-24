Informations pratiques

Mazerolles

Portes ouvertes du Vignoble Guérinaud

3 rue de l’Ôpitage Mazerolles Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Portes ouvertes au Domaine Guérinaud, Pineau des Charentes & Cognac. Découverte des produits du domaine et des producteurs invités. Repas À la bonne franquette avec pâtisserie maison, vins du château Les Pâquessur réservation.

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3 rue de l’Ôpitage Mazerolles 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 24 96 94 emmanuel.guerinaud@orange.fr

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English :

Open House at Domaine Guérinaud: Pineau des Charentes & Cognac. Discover the estate’s products and those of guest producers. A casual meal featuring homemade pastries and wines from Château Les Péquessur—reservations required.

L’événement Portes ouvertes du Vignoble Guérinaud Mazerolles a été mis à jour le 2026-07-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge