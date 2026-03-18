Portes ouvertes du Vignoble Vincent Cheviet à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy
Portes ouvertes du Vignoble Vincent Cheviet à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy samedi 11 avril 2026.
Portes ouvertes du Vignoble Vincent Cheviet à Bucey-lès-Gy
Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Le Vignoble Vincent Cheviet, installé à Bucey-lès-Gy, ouvre ses portes pour deux journées de découverte et de convivialité. Cet événement invite les visiteurs à rencontrer un propriétaire-récoltant engagé, certifié Terra Vitis et producteur de vins en IGP Franche-Comté. .
Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 13 16 vignoblecheviet@gmail.com
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English : Portes ouvertes du Vignoble Vincent Cheviet à Bucey-lès-Gy
L’événement Portes ouvertes du Vignoble Vincent Cheviet à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY