Portes ouvertes d’un atelier de restauration de véhicules de collection Carrosserie HH services Strasbourg vendredi 19 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Présentation d’un atelier de restauration de carrosserie de véhicules anciens

L’atelier HH Services, spécialisé dans la restauration de carrosseries de véhicules de collection, ouvre ses portes pour faire découvrir ce métier méconnu.

Toute l’équipe est mobilisée pour vous présenter notre savoir-faire de tôlier-formeur — reconnu comme patrimoine immatériel depuis 2021 — ainsi que nos outils et les véhicules présents.

La visite est libre afin de permettre à chacun d’évoluer à son rythme, de prendre des photos et de découvrir l’atelier, tout en pouvant échanger avec nous pour en savoir plus.

Carrosserie HH services 2 Rue du Rhin Napoléon, 67000 Strasbourg Strasbourg 67017 Port du Rhin Bas-Rhin Grand Est http://www.carrosserie-hh.com https://www.facebook.com/pages/HHServices/309357412431623?ref=hl;https://www.instagram.com/carrosserie_hh_services/ Créé par Hubert Haberbusch en 1976, c’est aujourd’hui Isaak Rensing et Romain Gougenot qui perpétuent les savoir-faire de carrossier transmis par le Maître d’art.

HH Services est spécialisé dans la restauration de véhicules de collection tels que Bugatti, Aston Martin, Porsche, Jaguar, Bentley, Ferrari… et réalise également des restaurations de type muséal, notamment pour le Musée de l’Automobile de Mulhouse – Collection Schlumpf.

L’atelier de restauration de véhicules de collection du carrossier Maître d’art Hubert Haberbusch est labellisé EPV depuis 2007. Son savoir-faire est reconnu comme « Patrimoine culturel immatériel » depuis août 2021. Gratuit. Tram arrêt Aristide Briand, bus 21.

© HH Services