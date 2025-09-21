Portes ouvertes d’un atelier-musée des arts et techniques graphiques Atelier-Musée des Arts et Techniques Graphiques Ribeauvillé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Poussez les portes de l’atelier-musée pour faire un bond dans le temps et découvrez le monde de l’imprimerie ! Petits et grands pourront découvrir, de façon ludique, la lithographie et la typographie, techniques d’impression d’un autre temps où l’encre s’imprimait sur le papier d’une façon presque magique.

Atelier-Musée des Arts et Techniques Graphiques 15 rue de l’abattoir 68150 Ribeauvillé Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est 0679604206 Implanté dans les anciens abattoirs de Ribeauvillé, le site regroupe un ensemble d’ateliers dédiés à l’impression, à l’édition de lithographies originales, à la typographie et à la reliure.

L’atelier-musée est un lieu de mémoire et de création unique qui a vu le jour au printemps 2012. Parking dans la cour du conservatoire et ses abords. Accès aux personnes à mobilité réduite.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Ribeauvillé