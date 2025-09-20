Portes ouvertes d’un musée historique Château des Rohan – musée Mutzig

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le musée historique de la Ville vous ouvre gratuitement ses portes et vous présente l’exposition temporaire «Bientôt la liberté nous reviendra», réalisée par le Centre Européen du Résistant Déporté.

25 novembre 1944 — Des soldats américains découvrent le premier camp de concentration sur le front ouest : Natzweiler. À l’intérieur de l’enceinte barbelée, le silence est complet. Plus aucun déporté : tous ont été évacués par les nazis.

Pour ces hommes à bout de forces, la libération n’est pas pour tout de suite. Pendant de longs et terribles mois, leur calvaire se poursuit au sein du « camp de Natzweiler » réimplanté de l’autre côté du Rhin.

L’exposition transfrontalière, conçue par une équipe franco-allemande, retrace l’histoire unique de cette double fin d’un camp de concentration. Elle donne la parole aux déportés, originaires de toute l’Europe, dans la plupart des cas rescapés des marches de la mort et du chaos.

Vous pourrez également (re)découvrir la collection d’armes blanches et d’armes à feu, dont le célèbre fusil Chassepot, ainsi que de nombreux objets allant de l’Antiquité au Moyen Âge, tels qu’un squelette de l’époque mérovingienne et un magnifique couvercle de sarcophage.

Château des Rohan – musée 39 rue du Château, 67190 Mutzig Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est 03 88 38 70 55 http://www.mutzig-histoire.com Cette forteresse de type « Wasserburg » était cernée de fossés. L’édifice, en forme de fer à cheval, est composé d’un corps de bâtiment principal avec un avant-corps relié aux ailes par des loggias. La cour est fermée à l’ouest par une grille en arc de cercle. Trois tours carrées sont implantées aux angles, sauf au sud-est, où se trouvait une chapelle. En 1985, il a été reconverti en centre culturel. Une aile abrite aujourd’hui le musée. Parking gratuit.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée historique de Mutzig