Portes ouvertes d’une agence d’architecture ! Agence Pratviel Alain Toulouse

Portes ouvertes d’une agence d’architecture ! 2 – 30 octobre, les jeudis Agence Pratviel Alain Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-02T15:00:00 – 2025-10-02T18:00:00
Fin : 2025-10-30T15:00:00 – 2025-10-30T18:00:00
Agence d’architecture
L’agence d’architecture vous ouvre exceptionnellement ses portes : une occasion privilégiée de découvrir ses projets, ses méthodes de travail et d’échanger avec les architectes sur leur métier et leur démarche de création.
Agence Pratviel Alain 54 avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 0614411742 Agence d’architecture immeuble toulousain
