Portes ouvertes d’une maison emblématique d’un village, La Cour Saint-Denis, Entzheim

Informations pratiques

Portes ouvertes d’une maison emblématique d’un village Samedi 19 septembre, 10h00 La Cour Saint-Denis Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La commune d’Entzheim vous invite à visiter librement la bâtisse et le parvis de la Cour Saint-Denis (ou «Spittelhof»), la plus ancienne maison du village.

Sur place, vous pourrez admirer une sélection d’objets anciens et découvrir le tout nouveau livre sur l’histoire d’Entzheim : Entzheim au fil du temps.

Des visites guidées à travers le village seront aussi organisées. Pour y participer, merci de vous inscrire en vous adressant directement à la mairie (modalités et horaires sur le site internet de la commune ; dans la limite des places disponibles).

Accès au site depuis la rue Saint-Denis.

La Cour Saint-Denis 2 rue Saint-Denis, 67960 Entzheim Entzheim 67960 Bas-Rhin Grand Est 03 88 68 81 90 http://www.entzheim.fr/ La commune d’Entzheim est propriétaire de l’ancien « Spittelhof » ou cour Saint-Denis, un important domaine fermier situé au cœur du village. En 2020, le site a ouvert ses portes pour la première fois lors des Journées européennes du patrimoine, afin de présenter le projet de réhabilitation extérieure de la maison d’habitation datée de 1688, emblématique du patrimoine rural de l’Alsace. Ce projet a fait l’objet d’une campagne de souscription publique en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

La restauration du site vient de recevoir un prix régional lors de l’édition 2023 des Rubans du Patrimoine. Il est à noter que ce site va devenir le pôle seniors de la commune d’Entzheim. Accès fléché au site et parking depuis la rue Jacques Humann.

La commune d’Entzheim vous invite à visiter librement la bâtisse et le parvis de la Cour Saint-Denis (ou «Spittelhof»), la plus ancienne maison du village.

©Commune d’Entzheim