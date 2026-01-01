Portes Ouvertes École A.B.C.M. Zweisprachigkeit de Haguenau Haguenau

Portes Ouvertes École A.B.C.M. Zweisprachigkeit de Haguenau

50 Rue Ettore Bugatti Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-01-17 13:00:00

Date(s) :

2026-01-17

L’Association OMA, association des parents d’élèves de l’école A.B.C.M. Zweisprachigkeit de Haguenau, organise ses traditionnelles portes ouvertes le samedi 17 janvier 2026 de 9h à 13h. Ce sera l’occasion de découvrir les locaux de l’école et son environnement ainsi que d’échanger avec les enseignantes et des parents actuels. Vous pourrez également procéder à la pré-inscription de votre ou vos enfants pour la rentrée 2026/2027. .

50 Rue Ettore Bugatti Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 72 12 72 68 oma@abcmzwei.org

English :

The OMA Association is organizing its traditional open house, an opportunity to discover the school’s premises and environment, and to talk with teachers and current parents.

