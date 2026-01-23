Portes ouvertes École, collège et lycée Chabrillan Saint-Jean-Baptiste École, collège et lycée Chabrillan Saint-Jean-Baptiste Montélimar

Portes ouvertes École, collège et lycée Chabrillan Saint-Jean-Baptiste

École, collège et lycée Chabrillan Saint-Jean-Baptiste 109 Route de Dieulefit Montélimar Drôme

Début : 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

2026-02-28

L’ensemble scolaire Chabrillan Saint-Jean-Baptiste ouvre ses portes au public.

Venez découvrir nos établissements (école, collège, lycée), notre projet éducatif et rencontrer les équipes pédagogiques et les élèves.

The Chabrillan Saint-Jean-Baptiste school complex opens its doors to the public.

Come and discover our establishments (school, collège, lycée), our educational project and meet the teaching teams and students.

