Portes ouvertes école d’arts martiaux asiatiques (Wing-Tsun kungfu, Kali Eskrima) École Dansomania Paris

L’union Française du PWTS (UFPWTS) est un regroupement d’une vingtaine de club d’arts martiaux en France. L’école de Paris est dirigée par le fondateur de l’UFPWTS et Maître d’arts martiaux (7e DAN) Daï-Sifu Claude.

Les cours sont ouverts aux adultes tous niveaux.

L’école propose des cours du mardi au jeudi dans différents lieux de pratique à Paris 14e. Tous les cours de cette semaine auront un accès gratuit sur inscription.

Quel cours d’arts martiaux choisir ?

1/ Pour améliorer ma condition physique : cours d’initiation au combat sportif & wing-Tsun

Mardi 31 mars de 20h30 à 22h00

Espace Maindron : 6 bis rue Hyppolyte Maindron, Paris 14e

Développez votre condition physique et votre combativité dans un cadre sportif. Apprentissage de toutes les distances de combat : pieds & poing, coudes & genoux, saisies & projections, combat au sol.

2/ Pour apprendre à me défendre avec tous types d’armes : cours de Kali Eskrima et Panatukan

Mardi 31 mars de 19h30 à 20h30

Espace Maindron : 6 bis rue Hyppolyte Maindron, Paris 14e

Le Kali Eskrima est un art martial ancestral philippin qui permet entre autres d’apprendre à se défendre avec tous types d’armes et objets du quotidien. En apprenant à manier les armes, vous aurez une approche plus réaliste pour qui vous permettra de mieux appréhender des attaques armées.

En plus d’apprendre à manier les bâtons en bambous, le travail se décline ensuite avec des armes et tous types d’objets qui peuvent être utilisés de manière redoutable en self-défense.

3/ Pour découvrir la face interne du Wing-Tsun : cours de Chi-Sao « mains collantes » au Wing-Tsun

Mercredi 1 avril de 21h30-22h30

École Dansomania : 59, rue Sarrette 75014 PARIS

Le Chi-Sao (“mains collantes”) est l’un des exercices emblématiques du Wing-Tsun. Il permet de développer des réflexes par la proprio-réception, pour une réaction plus rapide que par une analyse visuelle. Ce cours inclut le travail énergétique interne : ancrage, respiration, poids du corps…

4/ Pour un apprentissage dans les codes des arts martiaux traditionnels chinois : cours de Wing-Tsun traditionnel & autodéfense

Jeudi 2 avril de 20h30 – 22h00

École Dansomania : 59, rue Sarrette 75014 PARIS

Le Wing-Tsun est un art martial redoutable en combat rapproché. Ce style de Kung-fu est devenu populaire aujourd’hui grâce au grand Maître Yip Man et à Bruce Lee. Ce cours inclut l’apprentissage des principes fondamentaux du Wing-Tsun, et la mise en application dans un contexte martial d’autodéfense.



Questions fréquentes

Quelle tenue est adapté pour la pratique des arts martiaux ?

Une tenue de sport (pantalon, t-shirt noir) et des chaussons d’arts martiaux (ou chaussettes).

Pensez à apporter votre gourde d’eau et une serviette.

Faut-il acheter des armes et des protections pour la pratique du Wing-Tsun et de l’Eskrima ?

A l’occasion des portes ouvertes, nous vous prêtons du matériel si nécessaire (mitaines de sparring, protèges tibias, bâtons d’eskrima,…). Par la suite, il sera nécessaire de vous procurer votre propre matériel.

Qu’est-ce que le Wing Tsun ?

Le Wing Chun ou Wing-Tsun est un style de Kung Fu redoutablement efficace en combat rapproché. Cet art martial doit sa renommée internationale grâce au Grand Maitre Yip Man et au célèbre pratiquant Bruce Lee.

Envie de vous mettre aux arts martiaux ? Participez à la semaine portes ouvertes de l’école Wing-tsun Elements et découvrez les cours de wing-tsun traditionnel & autodéfense, initiation au combat sportif, exercice des mains collantes (Chi-Sao), et Kali Eskrima.

Du mardi 31 mars 2026 au jeudi 02 avril 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 45 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

École Dansomania 59, rue Sarrette 75014 Paris

https://www.helloasso.com/associations/union-francaise-du-progressive-wing-tsun-system-et/evenements/semaines-portes-ouvertes-avril-2026 wingtsun-daisifuclaude@gmail.com



