Portes ouvertes école d’arts martiaux Ecole Dansomania Paris

Billetterie accès à la semaine porte ouverte (gratuit) :



Billetterie

Le programme de la semaine portes ouvertes : découvrez le top 5 des cours d’arts martiaux à Paris 14e

L’école propose des cours du mardi au jeudi dans différents lieux de pratique à Paris 14e. Tous les cours de cette semaine auront un accès gratuit exlusivement sur inscriptions.

Programme de la semaine du 20 au 22 janvier 2026

n°1 / Pour une pratique avec armes : cours de Kali Eskrima & Panatukan

Mardi 20 janvier de 19h30 à 20h30

Espace Maindron : 6 bis rue Hyppolyte Maindron, Paris 14e

Apprenez l’art martial philippin ancestral qui se pratique avec armes (bâtons en rotin, couteaux en bois). L’apprentissage développe la coordination, la puissance de frappe, et des réflexes pour se défendre contre des agressions avec des armes blanches.

n°2 / Notre coup de cœur : Initiation au combat sportif & wing-chun

Mardi 20 janvier de 20h30 à 22h00

Espace Maindron : 6 bis rue Hyppolyte Maindron, Paris 14e

Développez votre condition physique et votre combativité dans un cadre sportif. Apprentissage de toutes les distances de combat : pieds & poing, coudes & genoux, saisies & projections, combat au sol.

n°3 / Pour les passionnés de Wing-Chun : cours de chi-sao & chi-gerk

Mercredi 21 janvier de 21h30-22h30

École Dansomania : 59, rue Sarrette 75014 PARIS

Le Chi-Sao (“mains collantes”) est l’un des exercices emblématiques du Wing-Chun. Il permet de développer des réflexes par la proprio-réception, pour une réaction plus rapide que par une analyse visuelle. Ce cours inclut le travail énergétique interne : ancrage, respiration, poids du corps…

n°4 / Pour un cours purement martial : Wing-chun, techniques martiales et autodéfense (style de kung-fu)

Jeudi 22 janvier de 20h30 – 22h00

École Dansomania : 59, rue Sarrette 75014 PARIS

Le Wing-chun est un art martial redoutable en combat rapproché. Ce style de Kung-fu est devenu populaire aujourd’hui grâce au grand Maître Yip Man et à Bruce Lee. Ce cours inclut l’apprentissage des principes fondamentaux du Wing-Chun, et la mise en application dans un contexte martial d’autodéfense.

n°5 / Tout en douceur pour les séniors : cours de Qi Gong et autodéfense (100% féminin)

Jeudi 22 janvier de 9h à 10h (cours 100% féminin)

École Dansomania : 59, rue Sarrette 75014 PARIS

Harmonisez corps et esprit avec le Qi Gong, un art martial énergétique ancestral. Par la pratique de la respiration et des mouvements lents, vous développerez votre vitalité et la conscience de soi.

Envie de vous mettre aux arts martiaux ? Participez à la semaine portes ouvertes et découvrez le top 5 des cours d’arts martiaux dans le 14e arrondissement de Paris

Le mardi 20 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

Le mardi 20 janvier 2026

de 20h30 à 22h00

Le mercredi 21 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 22 janvier 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-20T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-22T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-20T19:30:00+02:00_2026-01-20T20:30:00+02:00;2026-01-20T20:30:00+02:00_2026-01-20T22:00:00+02:00;2026-01-21T21:30:00+02:00_2026-01-21T22:30:00+02:00;2026-01-22T20:30:00+02:00_2026-01-22T22:00:00+02:00

Ecole Dansomania 59, rue Sarrette 75014 Paris

https://www.helloasso.com/associations/union-francaise-du-progressive-wing-tsun-system-et/evenements/semaines-portes-ouvertes-janvier-2026