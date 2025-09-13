Portes ouvertes école de musique 4 rue du presbytère Spézet
samedi 13 septembre 2025.
Portes ouvertes école de musique
4 rue du presbytère 4 Rue du Presbytère Spézet Finistère
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Découvrez les instruments
Le samedi 13 septembre dès 14h00 à l’école de musique Korn Boud
> 15h: Concert Blow West
>16h30: Atelier éveil (3/5 ans)
> 17h: Atelier zic’ensemble
> 4 rue du Presbytere Spézet
Renseignements www.ecoledemusiquekornboud.wordpress.com .
4 rue du presbytère 4 Rue du Presbytère Spézet 29540 Finistère Bretagne
