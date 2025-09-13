Portes ouvertes école de musique 4 rue du presbytère Spézet

Portes ouvertes école de musique

4 rue du presbytère 4 Rue du Presbytère Spézet Finistère

Découvrez les instruments

Le samedi 13 septembre dès 14h00 à l’école de musique Korn Boud

> 15h: Concert Blow West

>16h30: Atelier éveil (3/5 ans)

> 17h: Atelier zic’ensemble

> 4 rue du Presbytere Spézet

Renseignements www.ecoledemusiquekornboud.wordpress.com .

