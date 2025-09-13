Portes ouvertes école de voile de Locquirec Route de Plestin Locquirec

Route de Plestin Plage du fond de la baie Locquirec Finistère

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 13:00:00

2025-09-13

L’école de voile de Locquirec vous invite à venir nombreux découvrir ses activités de l’année optimist, planche à voile, dériveur, moussaillon !

Ouvert à tous. Initiation à partir de 4 ans. .

Route de Plestin Plage du fond de la baie Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 67 44 57

