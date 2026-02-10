Portes ouvertes école et collège Sainte Marie- Saint-Michel École et collège Ste Marie- St Michel Ornans

Portes ouvertes école et collège Sainte Marie- Saint-Michel École et collège Ste Marie- St Michel Ornans samedi 7 mars 2026.

Portes ouvertes école et collège Sainte Marie- Saint-Michel

École et collège Ste Marie- St Michel 2 rue du Clos des Haies Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 13:00:00

Date(s) :
2026-03-07

Les portes ouvertes de l’école et collège Sainte-Marie Saint-Michel se dérouleront le samedi 7 mars de 9h à 13h.   .

École et collège Ste Marie- St Michel 2 rue du Clos des Haies Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 12 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes école et collège Sainte Marie- Saint-Michel

L’événement Portes ouvertes école et collège Sainte Marie- Saint-Michel Ornans a été mis à jour le 2026-02-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON