Portes ouvertes école et collège Sainte Marie- Saint-Michel École et collège Ste Marie- St Michel Ornans
Portes ouvertes école et collège Sainte Marie- Saint-Michel École et collège Ste Marie- St Michel Ornans samedi 7 mars 2026.
Portes ouvertes école et collège Sainte Marie- Saint-Michel
École et collège Ste Marie- St Michel 2 rue du Clos des Haies Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 13:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Les portes ouvertes de l’école et collège Sainte-Marie Saint-Michel se dérouleront le samedi 7 mars de 9h à 13h. .
École et collège Ste Marie- St Michel 2 rue du Clos des Haies Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 12 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes école et collège Sainte Marie- Saint-Michel
L’événement Portes ouvertes école et collège Sainte Marie- Saint-Michel Ornans a été mis à jour le 2026-02-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON