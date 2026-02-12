Portes Ouvertes École Internationale IBS of Provence Domaine des Pins Aix-en-Provence

Portes Ouvertes École Internationale IBS of Provence

Samedi 14 mars 2026 de 9h à 12h.

Samedi 21 mars 2026 de 9h à 12h. Domaine des Pins 500 route de Bouc Bel Air Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-21

Venez visiter nos écoles Maternelle, Primaire et Secondaire, nos internats et nos infrastructures sportives. Cette matinée sera l’occasion idéale de découvrir notre école sous tous ses angles et de poser toutes vos questions à nos équipes.

Nous sommes heureux de vous inviter à nos prochaines journées Portes Ouvertes du campus de Luynes, Un café vous sera offert à votre arrivée, puis vous pourrez assister à nos présentations et visiter notre école maternelle, primaire et secondaire.​ .

Domaine des Pins 500 route de Bouc Bel Air Aix-en-Provence 13080 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 24 03 40 info@ibsofprovence.com

English :

Come and visit our nursery, primary and secondary schools, boarding schools and sports facilities. This morning will be the ideal opportunity to discover our school from every angle, and to ask our staff any questions you may have.

L’événement Portes Ouvertes École Internationale IBS of Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence