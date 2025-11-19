Portes Ouvertes École Internationale IBS West Campus Set Club Aix-en-Provence

Portes Ouvertes École Internationale IBS West Campus

Mercredi 19 novembre 2025 de 14h à 16h. Set Club 1335 Chemin de Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

2025-11-19

Venez visiter notre nouvelle école internationale du Groupe IBS, accueillant les élèves de la Grande Section au CM2.

Nous sommes heureux de vous inviter à notre prochaine après-midi Portes Ouvertes, qui aura lieu le mercredi 19 novembre de 14h à 16h. Ce sera l’occasion idéale de découvrir notre école sous tous ses angles et de poser toutes vos questions à nos équipes.

Un café vous sera offert à votre arrivée, puis vous pourrez assister à nos présentations et visiter notre campus.​

Vous souhaitez venir ? N’oubliez pas de vous inscrire via le formulaire sur notre site internet. .

Set Club 1335 Chemin de Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 72 32 info@ibs-westcampus.com

English :

Come and visit our new Groupe IBS international school, catering for pupils from Grande Section to CM2.

German :

Besuchen Sie unsere neue internationale Schule der IBS-Gruppe, die Schülerinnen und Schüler von der Grande Section bis zur CM2 aufnimmt.

Italiano :

Venite a visitare la nostra nuova scuola internazionale IBS Group, che accoglie alunni dalla Grande Sezione alla CM2.

Espanol :

Venga a visitar nuestra nueva escuela internacional del Grupo IBS para alumnos de Grande Section a CM2.

