Portes Ouvertes École Internationale IBS West Campus Set Club Aix-en-Provence

Portes Ouvertes École Internationale IBS West Campus
Mercredi 19 novembre 2025 de 14h à 16h. Set Club 1335 Chemin de Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-19 14:00:00
fin : 2025-11-19 16:00:00
2025-11-19
Venez visiter notre nouvelle école internationale du Groupe IBS, accueillant les élèves de la Grande Section au CM2.
Nous sommes heureux de vous inviter à notre prochaine après-midi Portes Ouvertes, qui aura lieu le mercredi 19 novembre de 14h à 16h. Ce sera l’occasion idéale de découvrir notre école sous tous ses angles et de poser toutes vos questions à nos équipes.
Un café vous sera offert à votre arrivée, puis vous pourrez assister à nos présentations et visiter notre campus.
Vous souhaitez venir ? N’oubliez pas de vous inscrire via le formulaire sur notre site internet. .
Set Club 1335 Chemin de Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 72 32 info@ibs-westcampus.com
English :
Come and visit our new Groupe IBS international school, catering for pupils from Grande Section to CM2.
German :
Besuchen Sie unsere neue internationale Schule der IBS-Gruppe, die Schülerinnen und Schüler von der Grande Section bis zur CM2 aufnimmt.
Italiano :
Venite a visitare la nostra nuova scuola internazionale IBS Group, che accoglie alunni dalla Grande Sezione alla CM2.
Espanol :
Venga a visitar nuestra nueva escuela internacional del Grupo IBS para alumnos de Grande Section a CM2.
