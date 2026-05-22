Saint-Julien-les-Villas

Portes ouvertes école Montessori dans l’Aube

Ecole Montessori dans l’Aube Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Portes ouvertes École Montessori dans l’Aube

L’école Montessori dans l’Aube vous ouvre ses portes le samedi 6 juin 2026 à 9h30, au 12 rue de Sancey à Saint-Julien-les-Villas.



Seule école Montessori du département de l’Aube, cette école associative indépendante accueille les enfants de la maternelle au CM2, dans deux ambiances adaptées aux âges 3-6 ans et 6-12 ans.

Cette matinée portes ouvertes permettra aux familles de découvrir une autre manière d’apprendre, fondée sur l’autonomie, la manipulation, la confiance en soi, la curiosité et le respect du rythme de chaque enfant.



Au programme

> petit-déjeuner d’accueil,

> présentation de l’école et de son fonctionnement,

> échanges avec l’équipe et les membres de l’association,

> visite des locaux,

> découverte du matériel Montessori,

> informations sur les inscriptions pour la rentrée 2026-2027.



L’entrée est libre et gratuite.

Il est conseillé d’arriver dès 9h30 afin de profiter pleinement de la présentation et des échanges.

Une belle occasion de rencontrer l’équipe, de poser vos questions et de découvrir un lieu d’apprentissage bienveillant, où chaque enfant peut grandir, expérimenter et développer son potentiel. .

Ecole Montessori dans l’Aube Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 6 84 40 01 07 association@montessoridanslaube.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes école Montessori dans l’Aube Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne