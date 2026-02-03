Portes ouvertes École publique Fançoise Dolto École Françoise Dolto Saint-Didier-en-Velay

Portes ouvertes École publique Fançoise Dolto

École Françoise Dolto Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-03-20 16:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

L’école publique Françoise Dolto ouvre ses portes !

École Françoise Dolto Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 06 03

English :

Françoise Dolto public school opens its doors!

