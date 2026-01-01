Portes ouvertes Ecole Saint-Jean le Baptiste

20 rue Jean XXII Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Découverte de l’école Saint-Jean le Baptiste

.

20 rue Jean XXII Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 03 28 secretariat-ecole@saintjean84.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Saint-Jean le Baptiste school

L’événement Portes ouvertes Ecole Saint-Jean le Baptiste Valréas a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes