Portes ouvertes Ecole Saint-Jean le Baptiste Valréas
Portes ouvertes Ecole Saint-Jean le Baptiste Valréas samedi 31 janvier 2026.
Portes ouvertes Ecole Saint-Jean le Baptiste
20 rue Jean XXII Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 09:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Découverte de l’école Saint-Jean le Baptiste
.
20 rue Jean XXII Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 03 28 secretariat-ecole@saintjean84.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Saint-Jean le Baptiste school
L’événement Portes ouvertes Ecole Saint-Jean le Baptiste Valréas a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes