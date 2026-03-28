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Portes ouvertes, Ecole Saint Yves, Miniac-Morvan

Portes ouvertes, Ecole Saint Yves, Miniac-Morvan

Portes ouvertes, Ecole Saint Yves, Miniac-Morvan samedi 28 mars 2026.

Lieu : Ecole Saint Yves

Adresse : 2 rue charles cron miniac morvan

Ville : 35540 Miniac-Morvan

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 28 mars 2026

Fin : samedi 28 mars 2026

Tarif : Accès libre

Portes ouvertes Samedi 28 mars, 10h00 Ecole Saint Yves Ille-et-Vilaine

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00

L’école Saint-Yves de Miniac-Morvan vous ouvre ses portes samedi 28 mars de 10h00 à 12h30.
C’est l’occasion de découvrir l’établissement, rencontrer l’équipe éducative et visiter les classes dans une ambiance conviviale.
Les familles intéressées par une inscription ou souhaitant simplement découvrir l’école sont les bienvenues.
École Saint-Yves, 2 rue Charles Cron, 35540 Miniac-Morvan.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’école.

Ecole Saint Yves 2 rue charles cron miniac morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne
École Saint-Yves

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