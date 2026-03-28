Portes ouvertes, Ecole Saint Yves, Miniac-Morvan
Portes ouvertes, Ecole Saint Yves, Miniac-Morvan samedi 28 mars 2026.
Portes ouvertes Samedi 28 mars, 10h00 Ecole Saint Yves Ille-et-Vilaine
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00
L’école Saint-Yves de Miniac-Morvan vous ouvre ses portes samedi 28 mars de 10h00 à 12h30.
C’est l’occasion de découvrir l’établissement, rencontrer l’équipe éducative et visiter les classes dans une ambiance conviviale.
Les familles intéressées par une inscription ou souhaitant simplement découvrir l’école sont les bienvenues.
École Saint-Yves, 2 rue Charles Cron, 35540 Miniac-Morvan.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’école.
Ecole Saint Yves 2 rue charles cron miniac morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne
École Saint-Yves
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