PORTES OUVERTES ÉCOLE ST-GABRIEL LE 28/03 ÉCOLE ST GABRIEL Dangé-Saint-Romain

PORTES OUVERTES ÉCOLE ST-GABRIEL LE 28/03

PORTES OUVERTES ÉCOLE ST-GABRIEL LE 28/03 ÉCOLE ST GABRIEL Dangé-Saint-Romain samedi 28 mars 2026.

PORTES OUVERTES ÉCOLE ST-GABRIEL LE 28/03

ÉCOLE ST GABRIEL 1 Rue des Menants – Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

École St Gabriel organise
ses Portes Ouvertes
Samedi 28 Mars 2026
de 9h30 à 13h   .

ÉCOLE ST GABRIEL 1 Rue des Menants – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 34 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PORTES OUVERTES ÉCOLE ST-GABRIEL LE 28/03

L’événement PORTES OUVERTES ÉCOLE ST-GABRIEL LE 28/03 Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-02-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne