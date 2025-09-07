Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers Écurie de Marnière Vars

Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers Écurie de Marnière Vars dimanche 7 septembre 2025.

Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers

Écurie de Marnière 7 Rue du Lotissement Vars Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

L’Écurie de Marnière organise des portes ouvertes ainsi qu’un vide grenier.

Au programme baptême poney, démonstration équestre, Gellyball

Buvette et petite restauration. .

Écurie de Marnière 7 Rue du Lotissement Vars 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 47 83 40

English : Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers

German : Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers Vars a été mis à jour le 2025-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY