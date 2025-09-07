Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers Écurie de Marnière Vars
Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers Écurie de Marnière Vars dimanche 7 septembre 2025.
Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers
Écurie de Marnière 7 Rue du Lotissement Vars Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
L’Écurie de Marnière organise des portes ouvertes ainsi qu’un vide grenier.
Au programme baptême poney, démonstration équestre, Gellyball
Buvette et petite restauration. .
Écurie de Marnière 7 Rue du Lotissement Vars 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 47 83 40
English : Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers
German : Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes Écurie de Marnière et vide-greniers Vars a été mis à jour le 2025-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY