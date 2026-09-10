Portes Ouvertes édition N° 2 – Société Adeco Menuiserie spécialisée dans la restauration de Monuments Historiques – 19 et 20 septembre, Adeco Menuiserie, Châtillon-le-Duc

Informations pratiques

Portes Ouvertes édition N° 2 – Société Adeco Menuiserie spécialisée dans la restauration de Monuments Historiques – 19 et 20 septembre 19 et 20 septembre Adeco Menuiserie Doubs

Entrée gratuite – parking sur place – sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Seconde édition pour nos Portes Ouvertes – Atelier de menuiseries bois uniquement

Spécialisés dans la restauration des Monuments Historiques, nous vous invitons à venir découvrir le savoir-faire de nos menuisiers.

Au programme :

Découverte de notre atelier et de nos techniques de travail

Échanges avec nos menuisiers, qui vous partageront leur passion et leur métier

Présentation des chantiers actuellement en cours et des projets sur lesquels nous travaillons (entre autres: les fauteuils de l’Opéra Garnier de Paris, Restauration du bardage des cuisines du camp du Struthof , fenêtres de l’abbaye de Luxeuil, etc… )

Venez nombreux nous rencontrer et pousser les portes de notre atelier !

Adeco Menuiserie 10 chemin des Maurapans, 25870 Châtillon-le-Duc Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 48 60 62 http://www.adeco-menuiserie-agencement.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100088068291645 La société Adeco est spécialisée dans la restauration de monuments historiques (avec certification Qualibat).

Au programme, une visite de notre atelier vous permettra d’apprécier nos chantiers en cours, notamment la restauration des fauteuils de l’Opéra Garnier, le portail de la Préfecture du Doubs, les fenêtres de la Comédie Française à Paris, etc.

Découvrez également des expositions sur nos derniers chantiers réalisés. parking sur place, accès gratuit.

Seconde édition pour nos Portes Ouvertes – Atelier de menuiseries bois uniquement

©Adeco