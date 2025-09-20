Portes ouvertes église de Biviliers Eglise saint Pierre Tourouvre au Perche

Portes ouvertes église de Biviliers Eglise saint Pierre Tourouvre au Perche samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes église de Biviliers

Eglise saint Pierre BIVILLIERS Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

La nef de l’église daterait du XIIe s, chœur ajouté au XVIIe siècle par Marie Madeleine de la Peltrie.

L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques. Fonts baptismaux du XVIe s, cadran solaire , maitre-autel et retable du XVIIe. Statue de saint Pierre restaurée. .

Eglise saint Pierre BIVILLIERS Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25

English : Portes ouvertes église de Biviliers

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes église de Biviliers Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Touisme des Hauts du Perche