Église-Neuve-d’Issac

Portes ouvertes

Église-Neuve-d’Issac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Portes ouvertes de l’école Graines de Vie de 14h à 17h.

Tél: 06 87 07 56 31. Champ libre .

Église-Neuve-d’Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine champlibre@mailo.com

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English : Portes ouvertes

L’événement Portes ouvertes Église-Neuve-d’Issac a été mis à jour le 2026-04-23 par Vallée de l’Isle en Périgord