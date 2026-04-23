Portes ouvertes Église-Neuve-d’Issac
Portes ouvertes Église-Neuve-d’Issac samedi 2 mai 2026.
Église-Neuve-d’Issac
Portes ouvertes
Église-Neuve-d’Issac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Portes ouvertes de l’école Graines de Vie de 14h à 17h.
Tél: 06 87 07 56 31. Champ libre .
Église-Neuve-d’Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine champlibre@mailo.com
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English : Portes ouvertes
L’événement Portes ouvertes Église-Neuve-d’Issac a été mis à jour le 2026-04-23 par Vallée de l’Isle en Périgord