Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes Église-Neuve-d’Issac

Portes ouvertes Église-Neuve-d’Issac

Portes ouvertes Église-Neuve-d’Issac samedi 2 mai 2026.

Ville : 24400 Église-Neuve-d'Issac

Département : Dordogne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif :

Église-Neuve-d’Issac

Portes ouvertes

Église-Neuve-d’Issac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Portes ouvertes de l’école Graines de Vie de 14h à 17h.
Tél: 06 87 07 56 31. Champ libre   .

Église-Neuve-d’Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   champlibre@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes

L’événement Portes ouvertes Église-Neuve-d’Issac a été mis à jour le 2026-04-23 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Église-Neuve-d'Issac (Dordogne)