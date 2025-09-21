Portes ouvertes : Église Notre-Dame-de-la-Major Eglise notre dame de la Major Arles

Portes ouvertes : Église Notre-Dame-de-la-Major Dimanche 21 septembre, 10h00 Eglise notre dame de la Major Bouches-du-Rhône

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accessible en dehors des offices et sous réserve de la tenue de cérémonies.

Eglise notre dame de la Major Place de la Major 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 36 36 https://ville-arles.fr Siège de la Confrérie des gardians depuis le XIXème siècle, Notre dame de la Major située sur la colline de l’Hauture est l’une des plus anciennes églises d’Arles mais a été maintes fois remaniée au cours des siècles. parking centre ville

Journées européennes du patrimoine 2025

C.Gasc-ville d’Arles