AGENDA · Arles
Portes ouvertes : église Notre-Dame de la Sainte-Famille, église Notre-Dame de la Sainte-Famille, Arles
samedi 19 septembre 2026 · église Notre-Dame de la Sainte-Famille · Arles
Informations pratiques
Portes ouvertes : église Notre-Dame de la Sainte-Famille Samedi 19 septembre, 10h00 église Notre-Dame de la Sainte-Famille Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visitez librement l’église de la Sainte-Famille dans le quartier de Monplaisir.
église Notre-Dame de la Sainte-Famille 58 bis avenue stalingrad 13200 arles Arles 13200 Monplaisir Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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