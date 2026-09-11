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Portes ouvertes : église Notre-Dame de la Sainte-Famille, église Notre-Dame de la Sainte-Famille, Arles

samedi 19 septembre 2026 · église Notre-Dame de la Sainte-Famille · Arles

Portes ouvertes : église Notre-Dame de la Sainte-Famille, église Notre-Dame de la Sainte-Famille, Arles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
église Notre-Dame de la Sainte-Famille
Adresse
58 bis avenue stalingrad 13200 arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

Portes ouvertes : église Notre-Dame de la Sainte-Famille Samedi 19 septembre, 10h00 église Notre-Dame de la Sainte-Famille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visitez librement l’église de la Sainte-Famille dans le quartier de Monplaisir.

église Notre-Dame de la Sainte-Famille 58 bis avenue stalingrad 13200 arles Arles 13200 Monplaisir Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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