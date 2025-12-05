Portes ouvertes Eglise Saint André à Marzy Eglise Saint André Marzy

Portes ouvertes Eglise Saint André à Marzy

Eglise Saint André 20 Place de l’Église Marzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 17:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Vendredi 5 décembre, venez découvrir l’Eglise Saint André de MARZY !

Elle sera ouverte de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Infos au 03.86.57.09.25 ou par mail mairie-marzy@orange.fr .

Eglise Saint André 20 Place de l’Église Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 09 25 mairie-marzy@orange.fr

English : Portes ouvertes Eglise Saint André à Marzy

L’événement Portes ouvertes Eglise Saint André à Marzy Marzy a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Nevers