Portes ouvertes église Saint-Jacques Église Saint-Jacques Tarascon dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’église dédiée à saint Jacques le Majeur, un édifice remarquable du cœur historique de Tarascon bâti au milieu du XVIIIe siècle et sa petite exposition de santons.

Église Saint-Jacques Place Saint Jacques, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490910950 http://paroisse-de-tarascon.fr Ensemble construit en 1740 et 1750 sur les plans de J.B. Franque et Esprit Brun. Système de voûtement dû à Franque.

Ville de Tarascon