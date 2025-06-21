Portes ouvertes Eglise Saint Pierre Rue des Ardillers Nevers

Portes ouvertes Eglise Saint Pierre Rue des Ardillers Nevers samedi 16 août 2025.

Portes ouvertes Eglise Saint Pierre

Rue des Ardillers Eglise Saint Pierre Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 09:00:00

fin : 2025-08-30 18:30:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20

Initiée par la volonté de Charles de Gonzague en 1612 elle ne sera terminée qu’en 1676, selon un plan en croix grecque à absides polygonales, pour être confiée aux Jésuites, cette église abrite de remarquables fresques en trompe-l’œil réalisées à la fin du XVII? siècle par des artistes italiens selon la technique de la « quadratura ».

Vous entrerez par le portail de style classique composé, entre autres, de 2 ordres superposés, dorique et ionique, 2 niches abritent les statues de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste, ancien patron de l’église. Au-dessus de l’entablement, la frise présente les instruments de la Passion et le coq du Reniement de Saint-Pierre.

Pénétrez dans l’église, admirez les fresques, elles sont mises en lumière pendant l’été :

– Sur le dôme figure la cohorte des élus entourant la Sainte Trinité et la Vierge. Sur les 4 trompes, les évangélistes sont évoqués avec leurs attributs sauf Luc qui est représenté selon la légende peignant le portrait de la Vierge.

– Dans le chœur se déploie les scènes de l’Ascension, de la Pentecôte et dans les médaillons en camaïeux la Transfiguration de la Résurrection du Christ.

– Dans la chapelle nord, la Vierge de l’Apocalypse est accompagnée par 3 cartouches, figurant l’Annonciation, la visitation et la Naissance de la Vierge.

– Dans la chapelle sud dédiée à Saint-Pierre, prend place la glorification de Saint François-Xavier et dans les médaillons sont peints des scènes de la vie des fondateurs de la compagnie de Jésus.

Malheureusement, par mesure de sécurité a été installé pour parer à un éventuel détachement de partie de fresque.

Dans le chœur, l’autel de marbre est décoré d’incrustation polychrome. Surmonté du retable de style baroque composé de 4 colonnes qui enserrent un tableau des frères Le Nain représentant Saint-Michel dédiant ses armes à la Vierge Marie. Le tout est surmonté du christ ressuscité.

En parcourant le reste de l’église, découvrez 2 autres autels : Saint-Joseph et de la Vierge ? Admirez également les divers tableaux et vitraux.

Le sol de l’église a été entièrement refait en 1924 par le mosaïste nivernais Pietro Favreau. On y distingue les clés de Saint-Pierre, la tiare ainsi que divers insignes pontificaux.

Du 21 juin au 21 septembre, ouverture les jeudis, vendredis et samedis de 9h à 18h30.

Attention édifice pouvant être fermé en cas d’office religieux.

Accès PMR par la porte latérale (Square Raymond Vilain). .

Rue des Ardillers Eglise Saint Pierre Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 44 60 regards.cathedrale@nievre.catholique.fr

English : Portes ouvertes Eglise Saint Pierre

German : Portes ouvertes Eglise Saint Pierre

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes Eglise Saint Pierre Nevers a été mis à jour le 2025-06-30 par OT Nevers