Portes ouvertes en Jurançon Clos Bellevue Cuqueron

Clos Bellevue 146 Chemin Vignes Cuqueron Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Dégustation et vente de nos vins, ambiance musicale, exposition de vieilles voitures, assiette d’huîtres, restauration sur place & marché gourmand.
Côté producteurs et artisans Producteur de canard toasts et sandwiches chauds, Apicultrice miel, pain d’épice, propolis, bougies, Ostréicultrice, Chevrière fromages & crêpes, Association des parents d’élèves de Monein soupe à l’oignon, café. .
Clos Bellevue 146 Chemin Vignes Cuqueron 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 34 49 36 contact@clos-bellevue-jurancon.com
