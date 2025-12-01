Portes ouvertes en Jurançon Clos Bellevue Cuqueron

Portes ouvertes en Jurançon

Portes ouvertes en Jurançon Clos Bellevue Cuqueron dimanche 14 décembre 2025.

Portes ouvertes en Jurançon

Clos Bellevue 146 Chemin Vignes Cuqueron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Dégustation et vente de nos vins, ambiance musicale, exposition de vieilles voitures, assiette d’huîtres, restauration sur place & marché gourmand.
Côté producteurs et artisans Producteur de canard toasts et sandwiches chauds, Apicultrice miel, pain d’épice, propolis, bougies, Ostréicultrice, Chevrière fromages & crêpes, Association des parents d’élèves de Monein soupe à l’oignon, café.   .

Clos Bellevue 146 Chemin Vignes Cuqueron 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 34 49 36  contact@clos-bellevue-jurancon.com

English : Portes ouvertes en Jurançon

L’événement Portes ouvertes en Jurançon Cuqueron a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Coeur de Béarn