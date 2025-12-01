Portes ouvertes en Jurançon Déjeuner mystère Domaine Bayard Monein
Portes ouvertes en Jurançon Déjeuner mystère Domaine Bayard Monein samedi 13 décembre 2025.
Portes ouvertes en Jurançon Déjeuner mystère
Domaine Bayard 30 chemin Pierrette Monein Pyrénées-Atlantiques
2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Déjeuner Jurançon & Fromages.
Dégustez à l’aveugle 8 accords vin-fromage.
Démasquez le vin-trus . Au gagnant, un assortiment de vins. .
Domaine Bayard 30 chemin Pierrette Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 91 74 27 laborde.bayard@gmail.com
