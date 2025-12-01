Portes ouvertes en Jurançon Déjeuner mystère Domaine Bayard Monein

Portes ouvertes en Jurançon Déjeuner mystère

Domaine Bayard
30 chemin Pierrette
Monein
Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Déjeuner Jurançon & Fromages.

Dégustez à l’aveugle 8 accords vin-fromage.

Démasquez le vin-trus . Au gagnant, un assortiment de vins. .

+33 6 67 91 74 27
laborde.bayard@gmail.com

